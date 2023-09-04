الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

هيئة العقار تتيح عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر

الهيئة العامة للعقار
هيئة العقار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أتاحت الهيئة العامة للعقار اليوم عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر ضمن خطتها في تطبيق نظام الوساطة العقارية.

وأصبح بإمكان الوسيط العقاري المُرخص سواءً كان فردًا أو مُنشأة إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر والذين يُتاح لهم مراجعة العقد والموافقة عليه.


عقد الوساطة العقارية:


وأوضحت الهيئة أنّه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد، وبيانات العقار محل التعاقد.

وأكدت أنَّ الوسيط العقاري سواءً كان فردًا أو مُنشأة مُلزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً، وعدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية.

كما أن الوسيط العقاري مُلزم كذلك باطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، ووضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً.

الخدمة العقارية:

وأيضا يحظر  إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع، وعدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.

يُذكر أنَّ هذا العقد هو العقد الثاني وفق النظام بعد أن تمت إتاحة عقد الوساطة مع المالك سابقًا، وسيتم إتاحة عقد الوسيط مع الوسيط خلال الفترة القادمة، وتؤكد الهيئة أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين.

كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.

اقرأ أيضا

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من موجة حارة على العاصمة المقدسة

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

لذوي الإعاقة.. مهلة 6 أشهر لتصحيح المشاريع المتعثرة

الداخلية: تصوير بطاقة الهوية في تطبيق "تيك توك" غير مسموح

تعرف على آداب وممنوعات "التعليم" لحضور الفصول الافتراضية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-09-04 at 6.17.57 PM 6:26 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الأمن العام يطيح بـ ٤ مقيمين في الرياض .. ويكشف التهم الموجهة إليهم

WhatsApp Image 2023-09-04 at 5.39.49 PM 5:47 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

خسر فلذة كبده وطلق زوجته .. سجين يروي قصته مع المخدرات

WhatsApp Image 2023-09-04 at 12.09.53 AM 12:21 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الأمن العام يضبط 3 متسولين بالجوف .. ويكشف عن جنسيتهم

download (1) 7:11 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

قريبًا.. إطلاق مشاريع تنموية بيئية ومائية وزراعية في نجران

اقرأ أيضا

حالة مطرية
7:18 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

منها مكة.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة المطرية على هذه المناطق

الإسعاف الجوي
7:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لـ10 مواطنين من عدة دول خلال شهر

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
6:54 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الجاسر: المملكة الثامنة عالميًا في مناولة الحاويات 2030

أمطار وسيول 3
4:26 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد" أمطار وبرد ورياح على مكة والمدينة وبعض المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي