"واحة الجمال".. الأخضر يكسو جبال وسهول "ستاره" في مكة

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توجه باحثو الأجواء الربيعية من الزوار والمتنزهين، إلى الواحات الخضراء بمركز ستاره التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، بحسب اليوم.





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