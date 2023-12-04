"واحة الجمال".. الأخضر يكسو جبال وسهول "ستاره" في مكة

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توجه باحثو الأجواء الربيعية من الزوار والمتنزهين، إلى الواحات الخضراء بمركز ستاره التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، بحسب اليوم.
الاستمتاع بجمال الطبيعة:
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ويقع هذا الموقع في شمال شرق مدينة جدة بمسافة نحو 120 كيلو مترًا، بهدف الاستمتاع بجمال الطبيعة، حيث اكتست سهولها وجبالها اللون الأخضر في أجمل وأبهى حُلله.
وشهدت مساحات المركز الخضراء، خلال الأيام الماضية عقب هطول الأمطار إقبالا متزايداً من المتنزهين والزوار، التي أضحت عامل جذب سياحي، في ظل اعتدال المناخ الدافئ .
مقومات فريدة:
كما يتمتع مركز ستاره بالعديد من المقومات الفريدة التي تميزه عن غيره وتجعله مقصداً لمحبي الابتعاد عن صخب المدينة ونقاء الأجواء.
في وقت سابق، أصدر المركز الوطنى للأرصاد تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ،
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق مختلفة من المملكة حتى يوم الجمعة القادمة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن التوقعات تُشيرإلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.
أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار بهذه المناطق
وبين أن الرياح تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع تساقط البرد على منطقتى عسير وجازان وتزداد غزارتها يومى الأربعاء والخميس.
1 – منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف وعرعر والعويقلية".
2 – منطقة الجوف وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
منطقة تبوك وتشمل"حقل والبدع وضباء والوجه وأملج وتيماء".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل"العيص والمهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة والعاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة والليث والقنفذة ".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وبني حسن وفرعة غامد الزناد”.
6 - منطقة جازان، وتشمل “الريث وهروب والدائر وفيفا والعيدابي ولاحرث والخوية".
7 - منطقة عسير، وتشمل “أبها وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
ونوه المركز لضرورة متابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.
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