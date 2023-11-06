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في جازان والرياض والداير ..ضبط مخالفين وكميات كبيرة من السموم

الحرب على المخدرات
المخدرات
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب 80 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

منطقة الرياض:


كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم أكثر من 12 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب ، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الداير:


كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن في محافظة الداير بمنطقة جازان لترويجهما 15.9 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

طرق الإبلاغ:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

كما يمكن الإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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