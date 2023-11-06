الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مطارات الدمام تحتفي بـ 700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الملك فهد الدولي

WhatsApp Image 2023-11-06 at 9.57.50 PM
المطارات
أ أ
احتفت شركة مطارات الدمام بمناسبة نجاحها في تسجيل إتمام 700 ألف ساعة عمل آمنة خلال تأهيل وتطوير المدرج الغربي للطائرات، الواقع بمطار الملك فهد الدولي، ولم تسجل الشركة خلال التأسيس ومراحل التنفيذ أي إصابات أو حوادث في مختلف مواقع العمل.اضافة اعلان

مطارات الدمام:


وأثنى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني على الجهود المبذولة من قطاع المشاريع والدعم الفني بالشركة، إلى جانب الجهود الكبيرة والمشهودة للقطاع الخاص.

كما تم تكريم كافة المتميزين في نطاق السلامة من المهندسين والفنيين العاملين بالمشروع اعتزازًا بجهودهم، منوهًا بالتزام الجميع بكافة إجراءات السلامة المتبعة بأعلى المقاييس العالمية المرتبطة بموقعٍ بأهمية مدرج طيران دولي، وانعكاس هذا العمل إيجابًا على تحقيق أعلى مستويات السلامة للمسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي مستقبلًا.

تأهيل وتطوير المدرج:


وتفقد الحسني بحضور قادة مختلف القطاعات من شركة مطارات الدمام والشركات الإنشائية والاستشارية الشريكة، سير الأعمال في جانب تأهيل وتطوير المدرج، التي انتقلت حاليًا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة حسب خطط العمل المعتمدة، مشيدًا بما رأى من تقدم الأعمال ومراعاة أعلى مقاييس الجودة والكفاءة.

اقرأ أيضا

انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية
12:01 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. ترحيل اختبارات الثلاثاء بـ "تعليم القنفذة" إلى يومي الأربعاء والخميس المقبلين

تعليم القنفذة
10:40 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل .. تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس القنفذة والليث

وزير الداخلية
10:35 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتخريج 223 طالباً وطالبة

أهم 10
10:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

اقرأ أيضا

وزير الخارجية يناقش مع نظيرته"الإندونيسية" ورئيسة وزراء بنغلاديش" الأوضاع في غزة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الأشخاص

مساند يوضح آلية وطريقة تقييم مكتب الاستقدام

هطول أمطار على جدة وحائل وغيوم وضباب على جبلي شدا الأسفل والأعلى

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تسجيل صوتي 8:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

2023-10-08_20-55-16 8:40 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم بنود بيان وزراء دول الخليج المعنيين بالتغير المناخي

وزارة التجارة 6:50 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

قفزة كبيرة في نمو السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM 5:35 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

اقرأ أيضا

الحرب على المخدرات
7:42 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

في جازان والرياض والداير ..ضبط مخالفين وكميات كبيرة من السموم

عواصف رعدية الدفاع المدني - امطار جدة
7:22 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على أحياء جنوب وشرق جدة

WhatsApp Image 2023-11-06 at 6.06.41 PM
7:12 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"الإرشاد الزراعي" يكشف عن أمرين مهمين أثناء تربية النحل

وزارة التجارة - مداهمة - جدة
7:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. مداهمة مفاجئة لمستودع في جدة وهذا ما تم العثور عليه

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية
12:01 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. ترحيل اختبارات الثلاثاء بـ "تعليم القنفذة" إلى يومي الأربعاء والخميس المقبلين

أهم 10
10:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

ت
9:11 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الموارد البشرية
9:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الأشخاص

أكاديمية الطاقة والمياه
8:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف.. التفاصيل كاملة