الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

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"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "تبوك"

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة تبوك يشمل "تيماء"، محذرا من أمطار غزيرة.

رياح شديدة:


وقال إن هناك بعض التغيرات المصاحبة ومنها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.اضافة اعلان

أمطار متوسطة:


في سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وارتفاعاً في الأمواج وصواعق رعدية، على محافظة ينبع.

 وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

حائل

وفي وقت سابق، هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.
 جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.



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