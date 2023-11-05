"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "تبوك"

رياح شديدة:



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أمطار متوسطة:



حائل



أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة تبوك يشمل "تيماء"، محذرا من أمطار غزيرة.وقال إن هناك بعض التغيرات المصاحبة ومنها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.في سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وارتفاعاً في الأمواج وصواعق رعدية، على محافظة ينبع.وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.وفي وقت سابق، هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.