أخبار السعودية.. مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر فبراير وفوائد التأمين على عقود العمالة المنزلية

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



الزكاة تعلن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر فبراير

أبلغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بأن آخر موعد لتقديم وسداد الضريبة عن شهر يناير، في 29 من فبراير 2024.



خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية مع بدء تطبيق الخدمة



حفظًا لحقوق أطراف العلاقة العمالية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية"، للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند.



5 فوائد لخدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

يبدأ اليوم الخميس 1 من فبراير سريان "خدمة التأمين" على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند، وفقًا لما سبق وأعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



الصندوق العقاري للمستفيدين: تم إيقاف طلب صرف دفعات الإقراض المباشر

جدد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية تنبيهه للمستفيدين، وذلك مع استفسار من قبل شخص يطالب فيه بصرف الدفعة الرابعة من الإقراض المباشر.



طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من موجة برد قوية تستمر حتى هذا الموعد



حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من موجة برد قوية على مناطق مختلفة من المملكة.



ننشر صلاحيات واختصاصات مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشروع تنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، عبر منصة "استطلاع".



تنبيه بشأن أعمال الصيانة بجسر طريق الملك خالد تقاطع الطريق الجنوبي بالخبر



أصدرت أمانة المنطقة الشرقية تنبيهًا بشأن أعمال الصيانة بجسر طريق الملك خالد تقاطع الطريق الجنوبي بالخبر.



كم تبلغ قيمة الغرامة لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق؟.. "المرور" يوضح



أعلنت الإدارة العامة للمرور جدول بالمخالفات المرورية التي ترتكب على الطرق، والغرامة المالية المفروضة عليها لمن يتجاوز السرعة المحددة.



ماذا يحدث إذا خرجت الزوجة من التابعين للزوج في حساب المواطن؟

أكد حساب المواطن على أن حالة الأهلية للمستفيد (رب الأسرة) يمكن أن تتأثر سلبًا في حال عدم إضافة الزوجة.









