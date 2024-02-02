عاجل.. هل يمكن الدخول للمملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية؟

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مدى إمكانية دخول المملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية دخول البلاد بمركبة بلوحات أجنبية. اضافة اعلان





دخول المملكة بمركبة بلوحات أجنبية



وأجابت هيئة الزكاة والجمارك بقولها: "وعليكم السلام .. يلزم توفر بطاقة مقيم من الدولة التي تحمل لوحاتها المركبة للمواطن، علماً بأنه يسمح بدخول مركبة واحدة فقط بلوحات أجنبية".

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أبلغت جميع المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بأن آخر موعد لتقديم وسداد الضريبة عن شهر يناير، في 29 من فبراير 2024.





موعد سداد ضريبة القيمة المضافة عن يناير 2024



غرامة التخلف عن تقدير الإقرار الضريبي في مدته



جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس"، وقالت الهيئة أن آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر يناير في 11 فبراير 2024.وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ( من هنا )، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).وتجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.





القيمة المضافة ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات

