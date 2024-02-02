الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. هل يمكن الدخول للمملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية؟

قيادة - سيارة - الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مدى إمكانية دخول المملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية دخول البلاد بمركبة بلوحات أجنبية.اضافة اعلان

دخول المملكة بمركبة بلوحات أجنبية


وأجابت هيئة الزكاة والجمارك بقولها: "وعليكم السلام .. يلزم توفر بطاقة مقيم من الدولة التي تحمل لوحاتها المركبة للمواطن، علماً بأنه يسمح بدخول مركبة واحدة فقط بلوحات أجنبية".

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أبلغت جميع المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بأن آخر موعد لتقديم وسداد الضريبة عن شهر يناير، في 29 من فبراير 2024.

موعد سداد ضريبة القيمة المضافة عن يناير 2024

جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس"، وقالت الهيئة أن آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر يناير في 11 فبراير 2024.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (من هنا)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).

غرامة التخلف عن تقدير الإقرار الضريبي في مدته

وتجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.


القيمة المضافة ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات

ويمكن الحصول على المعلومات من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care ) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (من هنا).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

 

اقرأ أيضا

عاجل.. توضيح من مساند بشأن حالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية

هذه الغرامة في انتظارهم.. ضبط 9 مركبات و 25 شخصاً مخالفاً بمحمية حرة الحرة

فيديو جديد لعملية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد ببحر مستورة

ضربات نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بعسير وجازان

عاجل.. أهم 10.. ولي العهد يعلن إطلاق "آلات" و"نزاهة" تستعيد أرض بمليارات الريالات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قيادة - سيارة - الزكاة 6:43 م الخميس، 25 يناير 2024

سيارة موديل 2013 هل يمكن السفر بها للخليج؟ توضيح مهم من هيئة الزكاة

هيئة الزكاة 9:54 م الخميس، 11 يناير 2024

توضيح من الزكاة بشأن خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 12:34 ص الخميس، 04 يناير 2024

المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزراء حكومة الاحتلال

امطار - حائل - تبوك - الحدود الشمالية 9:55 م الأربعاء، 03 يناير 2024

إنذار أحمر على الحدود الشمالية.. وتحذير للمنطقة الشرقية

اقرأ أيضا

أمانة جدة
9:48 م الخميس، 01 فبراير 2024

أمانة جدة: إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة.. غداً الجمعة

جبل اللوز الثلوج
8:01 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار وثلوج ورياح نشطة تستمر لساعات

خدمة تسجيل العنوان الوطني
7:00 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. تفاصيل خدمة تسجيل العنوان الوطني عبر منصة أبشر.. في 3 خطوات

ولي العهد
6:08 م الخميس، 01 فبراير 2024

ولي العهد يُعلن إطلاق شركة "آلات" لتسهم في جعل المملكة مركزاً عالميا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هدم مسجد
1:18 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

"عنصرية وبغض للإسلام" هدم مسجد عمره 6 قرون في الهند

قيادة - سيارة - الزكاة
1:00 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. هل يمكن الدخول للمملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية؟

2024-02-02_00-15-04
12:37 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

أمطار ثلجية على القريات وثلوج تكسو الأرض بالبياض في تبوك

الزعاق -
12:26 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الزعاق: لن يرحل الشتاء بدون قبلات باردة.. وهذا ما توقعه بشأن طقس رمضان المبارك

مساند
12:03 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. توضيح من مساند بشأن حالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية

مفقود مستورة
11:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

فيديو جديد لعملية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد ببحر مستورة