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عاجل.. توضيح من الزكاة بشأن ضريبة الحلويات المستوردة من الخارج

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم تقدير كمية الحلويات المستوردة حسب المعاين الجمركي في المنفذ، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.اضافة اعلان

الضريبة على الحلويات المستوردة


جاء ذلك في رد من الزكاة، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "السلام عليكم.. ما هي الكمية التجارية التي تؤخذ عليها ضريبة جمركية عند استيراد حلويات؟".
وأجابت الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزي العميل، يتم تقدير الكمية حسب المعاين الجمركي في المنفذ، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات".

وفي وقت سابق، نصحت هئية الزكاة والضريبة والجمارك بضرورة التعرف على الفرق بين الفاتورة الضرببية والفاتورة الضريبية المبسطة من خلال الدليل الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على الصفحة الرسمية للهيئة في "إكس"، حيث أكدت على أن الدليل الشامل يجيب عن كل التساؤلات الذكوية والضريبة والجمركية.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

منظومة الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بين البائع والمشتري.

الفاتورة الإلكترونية وأنواعها

هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة الكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية.
ولا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية، وهناك نوعين من الفواتير الضريبية "الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة".

الفاتورة الضريبية

هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى منشأة أخرى سواء كانت حكومية أو أهلية، محتوية على جميع عناصر الفاتورة الضريبية.

الفاتورة الضريبية المبسطة

هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى فرد، محتوية على العناصر الرئيسية للفاتورة الضريبية المبسطة.

كيفية تطبيق الفوترة الإلكترونية

يتم تطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين، المرحلة الأولى "مرحلة الإصدار والحفظ" بدأت من 4 ديسمبر 2021م لكل الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومن ينيب عن المكلف بإصدار الفاتورة.
ويكون إصدار الفواتير الإلكترونية مماثلًا لإصدار الفواتير اليوم ولكن من خلال نظام فوترة إلكتروني متوافق وتكون الفاتورة متضمنة لكل العناصر المطلوبة بناءً على نوع الفاتورة.

تكامل الحل الإلكتروني مع نظام هيئة الزكاة

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، والتي بدأت في 1 يناير 2023م بشكل مرحلي، حيث يجب أن يتكامل الحل الإلكتروني مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية في الصيغة المطلوبة.

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