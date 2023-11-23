هل يمكن التسجيل في التأمينات بدون علاقة تعاقدية؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه في حال تم تسجيل الشخص بدون وجود علاقة عمل أو بدون علمه فيمكنه تقديم طلب إلغاء مدة غير نظامية. اضافة اعلان





إلغاء الاشتراك في التأمينات



خطوات صرف مستحقات التقاعد من التأمينات



طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد



الأوراق المطلوبة للتقاعد بالمملكة



موعد صرف معاش التقاعد للمستفيدين



جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. هل ممكن أن يوثق عقد بالتأمينات لشركات وهمية لأنه تم قبولي في شركه عن بعد وتوثق عقدي بالتأمينات لكن الشركه مشكوك في أمرها فهل يوجد عقود لأماكن غير موثوقه؟؟".وأجابت التأمينات، عبر حسابها العناية بالعملاء بقولها: "في حال تم تسجيلك بدون وجود علاقة عمل أو بدون علمك يمكنك تقديم طلب إلغاء مدة غير نظامية عبر حسابك في تأميناتي".وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن خطوات صرف مستحقات التقاعد من التأمينات 1445هـ.وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أنه لابد من توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر للتقاعد المبكر، وأنه يمكن التقدم عن طريق حساب المشترك في تأميناتي أفراد باتباع هذه الخطوات:1 – تسجيل الدخول عبر منصة تأميناتي أفراد.2 – اختيار أيقونة المعاشات والضغط على "طلب التقاعد".3 – إدخال رقم الحساب البنكي "الآيبان"، والتأكيد عليه.4 – تقديم تفاصيل المعالين.5 – التأكد من بيانات التواصل ومراجعة تفاصيل الطلب.6 – إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في "أبشر"، والضغط على "تقديم".1 - الدخول على موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية الإلكتروني.2 - الضغط على الاستعلام عن مستحقات تأمينية الموجودة في الصفحة الرئيسة.3 - الضغط على الاستعلام برقم الهوية.4 - كتابة رقم الهوية الوطنية وكود التحقق بشكل سليم.5 - الضغط على استعلام وسوف تظهر قيمة المعاش.كما أن هناك العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على معاش التقاعد الذي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديمه، وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي:1 - يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية.2 - إذا كان الشخص المتقاعد يعول أسرته فيجب تقديم المستندات التي تثبت ذلك.3 - يجب إصدار قرار من جهة العمل المختصة بأن المتقدم لن يعود للعمل مرة أخرى.يتم صرف معاش التقاعد بداية من كل شهر ميلادي طوال العام.

وعندما يأتي يوم صرف المعاش التقاعدي في يوم إجازة رسمية، تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بتقديم صرف المعاش يومًا واحدًا أو تأخيره يومًا.

لذلك قامت المؤسسة العامة بتبكير صرف المعاش التقاعدي لشهر ديسمبر بآخر يوم من شهر نوفمبر 2023 لجميع المستحقين من المعاش.

وتعمل المملكة دائمًا على تقديم كل التسهيلات للمواطنين لتساعدهم على تخطي كل الصعوبات التي تقابلهم.

