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توضيح مهم من التأمينات بشأن الأجر الخاضع للحسم ونسبة الاشتراك

التأمينات
التأمينات
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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، تفاصيل الأجر الخاضع للحسم للمشتركين في نظام التأمينات.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء" في منصة "إكس"، على سؤال مستفيد قال فيه: "كم نسبة حسم التأمينات الاجتماعية للموظف الحكومي المتعاقد معه على سلم الموظفين العام؟".

الأجر الخاضع للحسم


وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله , الأجر الخاضع للحسم هو (الاجر الاساسي + بدل السكن + العمولات و النسب المؤية من الأرباح و المبيعات) ونسبة الاشتراك للمشترك السعودي هي 21.5٪ .
وأضافت التأمينات : " يتحمل المشترك 9.75٪ من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات , ونسبة الاشتراك للمشترك الغير سعودي هي 2% فقط ".
وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات التأمينات. 

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء  نظام التأمينات في يوم 1 من كل شهر ميلادي".

موعد صرف المعاش


وأضافت: "فإذا وافق تاريخ 1 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد".


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