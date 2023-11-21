الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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التأمينات توضح أفضل طريقة لتغيير كلمة السر للمستفيدين

التأمينات
التأمينات
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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أفضل طريقة لتغيير كلمة السر للمستفيدين.
جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه: "حاولت استعيد الرقم السري وللأسف ما يصلني شي في الإيميل، فما هو الحل؟".اضافة اعلان

تغيير كلمة السر


وأجابت التأمينات، عبر حسابها العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله.. يمكنك إعادة تعيين كلمة السر من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)، وستصلك رسالة على الجوال المسجل في أبشر".

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أنه يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي.


الصرف يوم الخميس أو السبت

فإذا وافق أول الشهر يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد.
جاء ذلك على الصفحة الرسمية "خدمة العملاء" في "إكس"، ردًا على استفسار حول موعد صرف مستحقات مستفيدي التأمينات الاجتماعية.

مجموع المشتركين على رأس العمل

من جهة أخرى، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 10.69 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث 2023.


2.27 مليون مواطن في القطاع الخاص

وارتفع عدد المشتركين من المواطنين، الذين يمثلون 22.4% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 47.5 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 2.27 مليون عامل بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بالربع الثاني 2023.

2 % زيادة في عدد المشتركين في القطاعين

ووفقًا لتقرير المؤسسة، ارتفع عدد المشتركين على رأس العمل في القطاعين خلال الربع الثالث 2023 بنحو 2%، مقارنة بالربع الثاني 2023، إذ بلغ آنذاك 10.5 مليون مشترك.

10.15 مليون مشترك في القطاع الخاص

وبلغ مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص 10.15 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع قدره 2%، مقارنة بالربع الثاني 2023، إذ بلغ آنذاك 9.98 مليون مشترك.

7.88 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص

وارتفع أيضًا عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص، الذين يمثلون 77.6% من إجمالي المسجلين، بنحو 127.9 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 7.88 مليون عامل في الربع الثالث 2023.

الرياض تتصدر المناطق في عدد المشتركين

ووفقًا لتقرير المؤسسة، فإن أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية كان في منطقة الرياض بنحو 4.47 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث 2023، ما يمثل نحو 44% من إجمالي المشتركين.

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