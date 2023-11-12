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طريقة معرفة المسميات المتاحة لفئات الموظفين في نظام التأمينات

التأمينات
التأمينات
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن لصاحب العمل الاطلاع على قائمة المسميات المتاحة في النظام من القائمة المنسدلة في خانة المسمى الوظيفي.اضافة اعلان
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤالمستفيد قال فيه : "لو سمحتوا عندي استفسار  في التأمينات الاجتماعية هل صحيح أن مسمى مدير معرض غير مدروج في التأمينات ؟!".

المسميات  التأمينية


وأجابت التأمنيات، بقولها: "إنه يمكن لصاحب العمل الاطلاع على قائمة المسميات المتاحة في النظام من القائمة المنسدلة في خانة المسمى الوظيفي، ووفي حالة عدم توفر المهنة أو المسمى الوظيفي المطلوب يتم اختيار أقرب مسمى وظيفي مطابق أو مماثل لطبيعة العمل للمشترك".

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الإحصائي الشهري، أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال.

مصروفات التأمين ضد التعطل


وجاء من ضمن المصروفات التأمينية، مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» التي تجاوزت 87.2 مليون ريال.
وبلغت مصروفات نظام معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16.3 مليون ريال.

58 ورشة عمل للتوعية


ووفقا للتقرير، فقد عقدت المؤسسة 58 لقاء وورشة عمل للتوعية بمبادئ الالتزام التأميني وأهمية عنصري السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل.

أبرز الملاحظات التأمينية


وبين التقرير أبرز الملاحظات التأمينية المرصودة على أصحاب العمل، حيث جاءت مخالفات تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل.

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