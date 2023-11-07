التأمينات: 5 إجراءات لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن الدخول على حساباتههم عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.





5 إجراءات مهمة اضافة اعلان



موعد صرف المعاشات



جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "العناية بالعملاء"، على استفسار أحد المستفيدين للدخول على حسابه التأميني.وأجابت المؤسسة بقولها: "نأمل القيام بهذه الإجراءات لحل مشكلة الدخول للموقع:- تغيير المتصفح- إعادة المحاولة وفي حال استمرار المشكلة- مسح كافة البيانات التاريخية- مسح البيانات المؤقتة- مسح ملفات الكوكيز من المتصفح وإعادة المحاولة.وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد حددت موعد صرف المعاشات شهريًا لعملاء نظام التأمينات.وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"": "يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي".تعديل موعد الصرفوتصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي، وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.في حين يتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.