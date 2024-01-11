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داخل صناديق حديدية.. "الجمارك" تُحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون

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احباط تهريب مخدرات بمنفذ الحديثة
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب 841,440 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.اضافة اعلان

إحباط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل صناديق حديدية مصنعة خصيصًا لغرض التهريب.


وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

هيئة الزكاة تدعو إلى الإسهام في مكافحة التهريب

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال:

- التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910).

- أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).ط

- أو الرقم الدولي (00966114208417).

حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.


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