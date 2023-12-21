توضيح من هيئة الزكاة بشأن مدفوعات التعويض وضريبة القيمة المضافة

أ أ

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن مدفوعات التعويض الخاصة بالتأمين على السيارات، خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى شمول مدفعات التعويض لتأمين السيارات على ضريبة القيمة المضافة. اضافة اعلان





مدفوعات التعويض والقيمة المضافة



وأجابت الزكاة، بقولها: "وعليكم السلام.. تعتبر مدفوعات التعويض خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة،حيث تقوم شركة التأمين بسدادها وفقاً لالتزامها بموجب وثيقة التأمين، كما يمكنك التواصل مع شركة التأمين.



كذلك حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تاريخ 31 من ديسمبر الجاري آخر موعد أمام الخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتقديم إقراراتهم الضريبية.





تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل 31 ديسمبر



تقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة عبر الهواتف الذكية



وسائل التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك



فرض ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات



وناشدت الهيئة المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي.وطالبت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية.وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى، و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة أكس أو من خلال البريد الإلكتروني، أو عبر المحادثات الفورية بموقع الهيئة.وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.