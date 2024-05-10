الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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"هيئة الطرق": جاهزية طرق المدينة لاستقبال ضيوف الرحمن

طرق المدينة المنورة
طرق المدينة
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نفذت الهيئة العامة للطرق حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على شبكة طرق المدينة المنورة.
يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الهيئة جاهزية جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج هذا العام.اضافة اعلان

جاهزية طرق المدينة لاستقبال ضيوف الرحمن

 وقامت الهيئة بمسح وتقييم أكثر من 3000 كم من طرق المدينة المنورة، مع كشط وإعادة سفلتة 132 كم، ومعالجة العديد من الحفر والتشققات على الطرق بطول 21 كم.
مع مسح وصيانة أكتاف الطريق بطول 1017 كم، إضافة إلى إزالة 1180 مترًا مكعبًا من الكثبان الرملية على حرم الطريق، إلى جانب تنظيف أكثر من ألف موقع لمجاري الأودية.
 وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الهيئة العامة للطرق على توفير شبكة طرق ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، مما يسهل عملية تنقلهم عبر شبكة طرق المملكة، والتي تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها.


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