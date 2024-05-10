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ما تأثيرها على المملكة؟.. عاصفة شمسية متوقعة تضرب الأرض بهذا الموعد

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عاصفة شمسية
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حذر خبراء الأرصاد من عاصفة شمسية قوية متوقعة تضرب الأرض يوم غد السبت.

عاصفة شمسية متوقعة تضرب الأرض بهذا الموعداضافة اعلان

وحسب "طقس العرب"، فإنه نتيجة نشاط شمسي حدث قبل أيام، قذفت البقعة الشمسية الكبيرة والتي تعرف بـ "AR3664" خمسة من الكتل الإكليلية نحو الأرض بشكل كبير.


وكشف مرصد الطاقة الشمسية والغلاف الشمسي SOHO، ونماذج الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكي، أن هذه الكتل الإكليلية سوف تندمج مما يزيد من شدة العواصف الجيومغناطيسية عندما تتفاعل مع المجال المغناطيسي الأرضي.

تأثير العاصفة الشمسية على كوكب الأرض

ومن المتوقع أن يصل تأثير هذه العواصف المغناطيسية خلال اليومين القادمين وخاصة يوم غد السبت، وتكون مقدارها من الدرجة الثالثة G3، وقد ترتفع إلى الدرجة الرابعة G4 إذا اندمجت جميع الانبعاثات الإكليلية الخمسة.


ووفق المتخصصين فإن الاندماج يؤدي إلى ظهور الشفق القطبي "الارورا" عند خطوط العرض المتوسطة إلى المنخفضة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بدون أي تأثير على المملكة.

وأضافوا أنه من المحتمل أن تؤثر على موجات الراديو عالية التردد والاتصالات والملاحة الفضائية، وهذه أعلى عاصفة جيومغناطيسية منذ 2005، لكن لا تأثير مباشر على الإنسان بشكل عام.

أكبر عاصفة شمسية

يذكر أن أكبر عاصفة مغناطيسية ضربت الأرض تسمى عاصفة كارينجتون، والبقعة الشمسية الحالية AR3664 تصنف من فئة عاصفة كارينجتون التي قطعت الاتصالات التلجرافية سنة 1859.

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