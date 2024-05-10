مدني الدمام يُخمد حريقًا في مصنع دون وجود إصابات

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تمكنت اليوم الجمعة، من إخماد حريق اندلع في أحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام بالمنطقة الشرقية.





مدني الدمام يخمد حريقًا في مصنع دون إصابات



أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة لإخماد حريق في مصنع حديد بالمدينة الصناعية الثانية، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.وأكدت المديرية، على أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت، تجنبًا لحوادث حرائق التماس كهربائي.وحددت المديرية أبرز 3 أسباب لوقوع حرائق التماس كهربائي، وهي التوصيلات الرديئة، وتحميل المقباس أحماًلا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.