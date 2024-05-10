الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مدني الدمام يُخمد حريقًا في مصنع دون وجود إصابات

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
الدفاع المدني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تمكنت اليوم الجمعة، من إخماد حريق اندلع في أحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

مدني الدمام يخمد حريقًا في مصنع دون إصابات

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة لإخماد حريق في مصنع حديد بالمدينة الصناعية الثانية، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.


أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت

وأكدت المديرية، على أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت، تجنبًا لحوادث حرائق التماس كهربائي.


 وحددت المديرية أبرز 3 أسباب لوقوع حرائق التماس كهربائي، وهي التوصيلات الرديئة، وتحميل المقباس أحماًلا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

اقرأ أيضا

"تنظيم الإعلام": استغلال الأطفال في الإعلانات يعرّضك للمساءلة

44 مئوية.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

عاجل.. في هذه الحالات.. إلزام المطور العقاري بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر

شرطة الطائف تقبض على مقيم لتورطه في فعل مشين

تنبيه مهم بشأن استخراج وثيقة العمل الحر لدى "ريف"

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 2:07 م الإثنين، 06 مايو 2024

تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة 3:49 م الأحد، 05 مايو 2024

الدفاع المدني يدعو سكان الرياض وهذه المناطق إلى توخي الحذر

الدفاع المدني 7:09 م الخميس، 02 مايو 2024

الدفاع المدني بجدة يخمد حريقًا بمصنع في المدينة الصناعية الأولى

أمطار غزيرة 1:38 م الأحد، 28 أبريل 2024

تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان الرياض و4 مناطق إلى توخي الحذر