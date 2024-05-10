الأحد.. انطلاق اختبارات "نافس" بمشاركة أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة

أ أ

تنطلق الأحد الاختبارات الوطنية "نافس"، بمشاركة أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة في أكثر من 20 ألف مدرسة.

وتجرى اختبارات "نافس" للعام الثالث على التوالي، وذلك لتقييم الأداء التعليمي للطلاب والمدارس في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.





الهدف من اختبارات "نافس"



مواعيد اختبارات نافس 2024



اختبارات نافس



أهداف اختبارات نافس



وقالت مدير الاختبارات المؤسسية بهيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتورة ميساء الأحمدي، في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن اختبارات "نافس" تسعى لرصد مستوى أداء الطلاب والمدارس ومكاتب وإدارات التعليم، والنظام التعليمي ككل بشكل دوري، والوقوف على مستوى تحقيق الطلاب لنوافذ التعلم الأساسية، ودعم مبدأ التعلم للجميع.وأضافت: "ثم توظف نتائج هذه الاختبارات في تقويم مدارس التعليم سواءً كانت حكومية أو أهلية أو عالمية، والتي تساعد في تصنيف مدارس التعليم العام، وجعلها مؤشرًا أساسيًا في تقويم أداء المدارس".وأشارت الأحمدي إلى أن اختبارات "نافس" تسعى أيضًا إلى نشر ثقافة الاختبارات بين الطلبة وأولياء الأمور، بما يرفع من أدائهم في الاختبارات الدولية.وتجرى الاختبارات لطلاب الثالث المتوسط خلال الفترة من 12 إلى 27 مايو (من الأحد إلى الأربعاء).فيما تجرى الاختبارات لطلاب الصف السادس الابتدائي من 16 إلى 22 مايو (من الخميس إلى الأربعاء).بينما تجرى الاختبارات لطلاب الصف الثالث الابتدائي من 23 إلى 27 مايو (من الخميس إلى الإثنين).وتأتي اختبارات "نافس" استنادًا إلى تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ والمتضمن "بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام".وتسهم الاختبارات في قياس وتحسين مستوى التحصيل العلمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز المدرسي والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم. وتنفذ وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية 2030).تهدف اختبارات نافس إلى الآتي:تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس.تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم.توفير التقارير والبيانات المفصلة حول التحصيل العلمي للطلبة والمتغيرات المؤثرة فيه.تمكين التحليل العلمي لأداء المنظومة لوضع الحلول وتحسين الأداء.قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.