لخدمة ضيوف الرحمن.. توقيع اتفاقية بين "الحج" والزكاة والضريبة والجمارك (تفاصيل)

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لخدمة ضيوف الرحمن، وقعت وزارة الحج والعمرة اتفاقية تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال تحسين الخدمات المقدمة للحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة خلال موسم حج 1445هـ. اضافة اعلان





اتفاقية بين "الحج" والزكاة والضريبة والجمارك



تنفيذ مبادرة "حاج بلا حقيبة" التكاملية



مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة



وتم توقيع الاتفاقية بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ونائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية، المهندس عبدالله بن علي النعيم.وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات المقدمة لعموم الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال تنفيذ مبادرة "حاج بلا حقيبة" التكاملية بين الطرفين، كخدمة إضافية.كما تهدف لاستلام أمتعة الحجاج من داخل صالات القدوم الدولي بالمطارات بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية، وإيصالها إلى مساكن الحجاج في مكة المكرمة مباشرة.ويأتي توقيع اتفاقية التعاون على هامش مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024م، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة خلال الفترة من 11-8 يناير.وتستعرض من خلاله مبادرة "حاج بلا حقيبة"، والفوائد المتحققة منها، حيث أسهمت المبادرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز سبل الراحة، وتحقيق أعلى معايير السلامة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تقليص المدة الزمنية لنقل الأمتعة وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.