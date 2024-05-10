مطر وبرد وسيول.. ماذا يجري غرب القصيم؟

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وسط حالة مطرية غزيرة مع تقلبات جوية، جرت السيول عصر اليوم الجمعة، مع مطر غزير وحبات البرد، وهبوب رياح نشطة مثيرة لأتربة غرب منطقة القصيم.



أمطار غزيرة وحبات البرد مع السيول بالقصيم



سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية





دوبح غرب

الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

10 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/INwdYVK40u 📍مطر وبرد 😍👌🏻دوبح غرب #القصيم الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ10 مايو 2024م May 10, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل كيف تساقطت الأمطار بغزارة مع حبات البرد، وأدت لجريان السيول غرب القصيم، مع رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، عسير، جازان، الباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.