الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مطر وبرد وسيول.. ماذا يجري غرب القصيم؟

5ف
سيول القصيم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وسط حالة مطرية غزيرة مع تقلبات جوية، جرت السيول عصر اليوم الجمعة، مع مطر غزير وحبات البرد، وهبوب رياح نشطة مثيرة لأتربة غرب منطقة القصيم.اضافة اعلان


أمطار غزيرة وحبات البرد مع السيول بالقصيم

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل كيف تساقطت الأمطار بغزارة مع حبات البرد، وأدت لجريان السيول غرب القصيم، مع رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.


سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، عسير، جازان، الباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

اقرأ أيضا

"تنظيم الإعلام": استغلال الأطفال في الإعلانات يعرّضك للمساءلة

44 مئوية.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

عاجل.. في هذه الحالات.. إلزام المطور العقاري بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر

شرطة الطائف تقبض على مقيم لتورطه في فعل مشين

تنبيه مهم بشأن استخراج وثيقة العمل الحر لدى "ريف"

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

245ق24ق53245ق 2:41 م الجمعة، 10 مايو 2024

أمطار غزيرة.. شاهد السيول تغمر مزارع سراة عبيدة في عسير

0-0- 3:59 م الخميس، 09 مايو 2024

الآن.. شاهد قوة جريان سيول الحرجة بمنطقة عسير

غ74545 1:49 م الخميس، 09 مايو 2024

نهر جاري.. شاهد وادي تربة شرق الطائف يواصل التدفق

5غ54 7:36 ص الخميس، 09 مايو 2024

أمطار غزيرة.. السيول تجري أنهارًا مع تقلبات جوية بعدة مناطق (فيديو)