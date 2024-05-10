مطر وبرد وسيول.. ماذا يجري غرب القصيم؟

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وسط
حالة مطرية غزيرة مع تقلبات جوية، جرت السيول عصر اليوم الجمعة، مع مطر غزير وحبات
البرد، وهبوب رياح نشطة مثيرة لأتربة غرب منطقة القصيم.
طريق شعباء الصمعورية جنوب غرب #القصيم الان س ٤.٤٥ م الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 10, 2024
عضوالمجموعة الوسم علي العساف pic.twitter.com/nvoiihnHIu
أمطار
غزيرة وحبات البرد مع السيول بالقصيموأظهرت
مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل كيف تساقطت الأمطار بغزارة مع حبات البرد، وأدت لجريان السيول غرب القصيم، مع رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.
سيول
متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جويةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد
تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، عسير، جازان، الباحة، كذلك الأجزاء
الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، القصيم، والأجزاء
الغربية من منطقة الرياض.
📍مطر وبرد 😍👌🏻— طقس (@tqqs) May 10, 2024
دوبح غرب #القصيم
الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
10 مايو 2024م
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