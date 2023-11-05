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صحيفة تواصل الالكترونية

هل أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية؟ الزكاة توضح

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات.

ضريبة القيمة المضافة:



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك في منصة إكس تويتر سابقا، على سؤال مستفيد استفسر بشأن فرض الضريبة على أجهزة الجوال.

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وأجابت الهيئة، بقولها: "وعليكم السلام.. أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، ونحيطكم علماً بأنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات".

في سياق متصل، حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خطورة التجاوب مع الرسائل الوهمية التي تصل عبر البريد أو أو وسيلة للتواصل وتدعي أنها تابعة للهيئة أو تحمل صفة هيئة الزكاة.

رسائل عبر البريد:



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال مستفيدة، استفسرت بشأن رسالة عبر البريد تدعي أنها من جهة تتبع هيئة الزكاة.


وردت الهيئة، بقولها: "إن البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، كما نود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدعي التواصل باسم الهيئة، ويرجى التأكد من مصدر البريد الإلكتروني".


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