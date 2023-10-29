الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من هيئة الزكاة بشأن رسالة وهمية عبر بريد المستخدمين

رسالة - بريد
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خطورة التجاوب مع الرسائل الوهمية التي تصل عبر البريد أو أو وسيلة للتواصل وتدعي أنها تابعة للهيئة أو تحمل صفة هيئة الزكاة.اضافة اعلان

رسائل عبر البريد


جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال مستفيدة، استفسرت بشأن رسالة عبر البريد تدعي أنها من جهة تتبع هيئة الزكاة.
وردت الهيئة، بقولها: "إن البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، كما نود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدعي التواصل باسم الهيئة، ويرجى التأكد من مصدر البريد الإلكتروني".

مبادرة إلغاء الغرامات


في سياق متصل، حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الاستفادة من مهلة مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، قبل انتهائها في 31 ديسمبر 2023م.
وكانت الهيئة أعلنت تمديد المبادرة التي انتهت في 31 مايو 2023م، حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

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