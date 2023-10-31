الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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بعد مداهمته.. مفاجأة داخل بيت مهجور في حي الشرفية بجدة

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
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ضبطت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعا داخل بيت مهجور بحي الشرفية خصص لإنتاج الزيوت والكريمات النسائية والحبوب المقوية باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في بيئة مليئة بالقذارة.اضافة اعلان

الإجراءات النظامية:


وأوضحت أنه جرى إتلاف جميع المواد واستدعاء المالك لتطبيق الإجراءات النظامية.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك


في سياق متصل، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مجموعة من المزادات العلنية لبيع سيارات وبضائع منوعة في العدئد من موائنها، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وفيما يلي التفاصيل وفق ما أعلنت الهيئة عبر منصتها الإلكترونية:

بيع بضائع وسيارات متروكة 


أعلنت الهيئة، إقامة مزاد علني لجمرك ميناء جدة الاسلامي في 12 نوفمبر لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.

بيع بضائع منوعة وشاحنات متروكة

أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني لجمرك ميناء جدة الاسلامي في 9 نوفمبر لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات. 

بيع بضائع منوعة متروكة


أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في 8 نوفمبر لبيع بضائع منوعة متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.

بيع بضائع وسيارات متروكة

أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك البطحاء في 2 نوفمبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات. 

بيع بضائع منوعة متروكة


أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك فهد الدولي في 1 نوفمبر لبيع بضائع منوعة، وفق الضوابط والاشتراطات. 

بيع بضائع وسيارات متروكة


أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز في 31 أكتوبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة ، وفق الضوابط والاشتراطات. 

بضائع منوعة وسيارات متروكة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك جسر الملك فهد في 31 أكتوبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات. 

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