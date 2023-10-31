بعد مداهمته.. مفاجأة داخل بيت مهجور في حي الشرفية بجدة

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الإجراءات النظامية:



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك



بيع بضائع وسيارات متروكة



بيع بضائع منوعة وشاحنات متروكة



بيع بضائع منوعة متروكة



بيع بضائع وسيارات متروكة



بيع بضائع منوعة متروكة



بيع بضائع وسيارات متروكة



بضائع منوعة وسيارات متروكة



ضبطت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعا داخل بيت مهجور بحي الشرفية خصص لإنتاج الزيوت والكريمات النسائية والحبوب المقوية باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في بيئة مليئة بالقذارة.وأوضحت أنه جرى إتلاف جميع المواد واستدعاء المالك لتطبيق الإجراءات النظامية.في سياق متصل، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مجموعة من المزادات العلنية لبيع سيارات وبضائع منوعة في العدئد من موائنها، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.وفيما يلي التفاصيل وفق ما أعلنت الهيئة عبر منصتها الإلكترونية:أعلنت الهيئة، إقامة مزاد علني لجمرك ميناء جدة الاسلامي في 12 نوفمبر لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني لجمرك ميناء جدة الاسلامي في 9 نوفمبر لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في 8 نوفمبر لبيع بضائع منوعة متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك البطحاء في 2 نوفمبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت الهيئة عن إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك فهد الدولي في 1 نوفمبر لبيع بضائع منوعة، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز في 31 أكتوبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة ، وفق الضوابط والاشتراطات.أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك جسر الملك فهد في 31 أكتوبر لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.