"لهم بالمرصاد".. حملات أمنية مكثفة لمطاردة المخالفين وتجار السموم

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط 3 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين



ضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي



ففي عسير، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر.وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ "الفقع" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة "10,000" ريال، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي غرامة "5000" ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضاتوحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و "999" و"996" في بقية مناطق المملكة.