حملات مكثفة.. استمرار استهداف ومكافحة المخدرات بمناطق المملكة

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط 3 أشخاص لترويجهم مادة الميثامفيتامين



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



القبض على 4 مخالفين لنظام البيئة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

