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حملات مكثفة.. استمرار استهداف ومكافحة المخدرات بمناطق المملكة

الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

ضبط 3 أشخاص لترويجهم مادة الميثامفيتامين

ففي منطقة جازان، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

وفي تبوك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على 4 مخالفين لنظام البيئة

في الوقت نفسه، صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محافظة رابغ تمكنت من القبض على المواطنين: منصور ناصر السهلي، أحمد عبدالرحمن الحبيشي، عبدالله فهيد الطوالة، فهيد عبدالله الفهيد؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزتهم بندقية شوزن, وبندقية هوائية، و(197) طلقة شوزن حيّة، و(32) طيراً مصيدًا وجهازاً جذب الطيور، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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