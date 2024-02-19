هجوم مباغت.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 83500 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي



ضبط 150 كلجم من نبات القات المخدر



إحباط تهريب 396 كلجم من نبات القات المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

