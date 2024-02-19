هجوم مباغت.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط تهريب 83500 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في
قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (83500) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى
استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط 150 كلجم من نبات القات المخدروفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع
الدائر تهريب 150 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية
الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
إحباط تهريب 396 كلجم من نبات القات
المخدركما
، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 396 كلجم
من نبات القات المخدر.
وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.