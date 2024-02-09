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بهذه المنطقة.. حرس الحدود يحبط تهريب 85 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

المديرية العامة المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 85000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 85000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مخالفين  لتهريبهم 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

وفي جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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