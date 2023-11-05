الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هاشتاق "أمطار الرياض" يتصدر الترند.. مطر غزير بالعاصمة وسيول بالمحافظات

556765765
أمطار الرياض
أ أ

مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، تصدر هاشتاق #أمطار_الرياض الترند في المملكة، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار وجريان السيول بالعاصمة وعدد من المحافظات.اضافة اعلان


وتفاعل النشطاء مع الهاشتاق بمشاركة ونشر صور ومقاطع فيديو تظهر هطول الأمطار بغزارة وجريان السيول المتدفقة على أحياء  ومحافظات منطقة الرياض.

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 12 منطقة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

716
8:12 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

ينتهي غدًا.. استمرار التقديم لشغل الوظائف التعليمية لهؤلاء الخريجين

اختبار الأختبارات اختبارات
8:05 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول الإجازات

8ه6
7:35 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. السيول تجرف سيارة بركابها في طريق "تبوك – القليبة"

وزارة الدفاع
7:28 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم فتح باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد بالقوات المسلحة

اقرأ أيضا

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة ومعظم المناطق

13 % نموًا بالمنظمات غير الربحية في 2022

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية

"الأمن البيئي" يحذر المتنزهين من هذه الممارسات: مخالفات تستوجب العقوبة

تنيه عاجل من أمن الطرق لقائدي المركبات في منطقة تبوك (فيديو)

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

9889980 12:29 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مع أمطار الجوف.. شاهد جريان سيل وادي الرمة جنوب حائل

7897899 3:49 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

لا يُصدق.. شاهد السيول تجرف سيارة بركابها في وادي منسا بمكة

Capture 3:11 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تحذير عاجل.. الأمطار تدفع أمانة العاصمة المقدسة لرفع جاهزيتها

خ9007897 2:03 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

الآن.. شاهد قوة السيول بالصويدرة ومنتزه البيضاء في المدينة

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:05 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل .. الأحد 21 ربيع الآخر.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر والعشاء بالمملكة

فريق إنجاد
10:49 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل .. مفقود بالقرب من رفحاء .. وفريق إنجاد يتحرك لإنقاذه

أمطار تبوك
9:19 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل .. أمطار غزيرة وسيول عارمة تقطع طريق المعظم شرق تبوك (فيديو)

وزارة التعليم السعودية
8:12 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل .. التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ12 من الفصل الدراسي الأول

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ضوابط الايقاف
8:44 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

قانونيون: هذا ما ينبغي معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات ومنصة التنفيذ

اختبار الأختبارات اختبارات
8:05 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول الإجازات

وزارة الدفاع
7:28 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم فتح باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد بالقوات المسلحة

أمطار وسيول بالمملكة
7:18 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة ومعظم المناطق

هيئة الحكومة الرقمية
7:03 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية

انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية
6:26 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية اليوم