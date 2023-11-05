هاشتاق "أمطار الرياض" يتصدر الترند.. مطر غزير بالعاصمة وسيول بالمحافظات

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مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، تصدر هاشتاق #أمطار_الرياض الترند في المملكة، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار وجريان السيول بالعاصمة وعدد من المحافظات. اضافة اعلان





سيول شعيب اللحمة بمحافظة الحريق جنوب

السبت ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

4 نوفمبر 2023 م

من | اسامة الهضيبي

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. pic.twitter.com/ZuzltIQwtx 🔴 فيديوسيول شعيب اللحمة بمحافظة الحريق جنوب #الرياض السبت ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ4 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | اسامة الهضيبي November 5, 2023

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة





سيل القراين يصل لمزراع مركز الحلوة بـ

السبت ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

4 نوفمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/MwoVlArIiX 🔴 مباشرسيل القراين يصل لمزراع مركز الحلوة بـ #حوطة_بني_تميم السبت ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ4 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ November 4, 2023

أمطار وسيول على 12 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وتفاعل النشطاء مع الهاشتاق بمشاركة ونشر صور ومقاطع فيديو تظهر هطول الأمطار بغزارة وجريان السيول المتدفقة على أحياء ومحافظات منطقة الرياض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.