هاشتاق "أمطار الرياض" يتصدر الترند.. مطر غزير بالعاصمة وسيول بالمحافظات

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مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، تصدر هاشتاق
#أمطار_الرياض الترند في المملكة، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار
وجريان السيول بالعاصمة وعدد من المحافظات.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 5, 2023
سيول شعيب اللحمة بمحافظة الحريق جنوب #الرياض
السبت ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
4 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | اسامة الهضيبي
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وتفاعل النشطاء مع الهاشتاق بمشاركة ونشر صور ومقاطع فيديو تظهر هطول الأمطار بغزارة وجريان السيول المتدفقة على أحياء ومحافظات منطقة الرياض.
أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
🔴 مباشر— طقس (@tqqs) November 4, 2023
سيل القراين يصل لمزراع مركز الحلوة بـ #حوطة_بني_تميم
السبت ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
4 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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أمطار وسيول على 12 منطقة
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف،
المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.
فيديو | هطول أمطار متوسطة على الرياض#أمطار_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/3dBmt76o5g— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2023