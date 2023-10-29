الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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تحذير عاجل.. الأمطار تدفع أمانة العاصمة المقدسة لرفع جاهزيتها

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امطار مكة
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حذرت أمانة العاصمة المقدسة أهالي مكة من هطول أمطار غزيرة مع جريان للسيول وهبوب رياح نشطة.
وأوضح المتحد باسم العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أنه يحذر من أجواء ممطرة تشهدها العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام.اضافة اعلان
وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة رفعت جاهزيتها استعدادًا لمواجهة الحالات المطرية.

أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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