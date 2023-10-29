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الآن.. شاهد قوة السيول بالصويدرة ومنتزه البيضاء في المدينة

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سيول المدينة
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استمرارًا للحالة المطرية، جرت اليوم السيول المتدفقة والي اجتاحت الصويدرة ومنتزه البيضاء بمنطقة المدينة المنورة.


وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، أجواء صباحية ماطرة على المدينة المنورة، وأبها في عسير، وذلك بالتزامن مع طقس غير مستقر وأجواء متقلبة.

حالة مطرية قوية على مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

أمطار ورياح نشطة على القصيم والرياض

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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