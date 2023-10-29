الآن.. شاهد قوة السيول بالصويدرة ومنتزه البيضاء في المدينة

أ أ

استمرارًا للحالة المطرية، جرت اليوم السيول المتدفقة والي اجتاحت الصويدرة ومنتزه البيضاء بمنطقة المدينة المنورة.





حالة مطرية قوية على مناطق المملكة



أمطار ورياح نشطة على القصيم والرياض





قوة السيول في منتزه البيضاء بـ

الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

29 أكتوبر 2023 م

.

. pic.twitter.com/f8c7oMZVGp 🔴 شاهدقوة السيول في منتزه البيضاء بـ #المدينه_المنوره الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ29 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ October 29, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، أجواء صباحية ماطرة على المدينة المنورة، وأبها في عسير، وذلك بالتزامن مع طقس غير مستقر وأجواء متقلبة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.