الآن.. شاهد قوة السيول بالصويدرة ومنتزه البيضاء في المدينة

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استمرارًا للحالة المطرية، جرت اليوم السيول المتدفقة والي اجتاحت
الصويدرة ومنتزه البيضاء بمنطقة المدينة المنورة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 29, 2023
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سيول الصويدره
شرق #المدينة_المنورة
الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
29 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
عبر | @barq_taibah
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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، أجواء صباحية ماطرة على المدينة المنورة، وأبها في عسير، وذلك بالتزامن مع طقس غير مستقر وأجواء متقلبة.
حالة مطرية قوية على مناطق المملكةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
أمطار ورياح نشطة على القصيم والرياضفي حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية
مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.
🔴 شاهد— طقس (@tqqs) October 29, 2023
قوة السيول في منتزه البيضاء بـ #المدينه_المنوره
الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
29 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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