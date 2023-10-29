لا يُصدق.. شاهد السيول تجرف سيارة بركابها في وادي منسا بمكة

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بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة، وتحذيرات من سيول جارية، جرفت السيول اليوم سيارة بركابها في وادي منسا بمحافظة الليث.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيول سيارة ونجاة ركابها في وادي منسا بالليث في مكة. اضافة اعلان





أمانة العاصمة المقدسة لرفع جاهزيتها



أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





السيول تجرف سيارة ونجاة ركابها في وادي منسا

الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

29 أكتوبر 2023 م

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. pic.twitter.com/yZLQbhqQJw 🔴 فيديوالسيول تجرف سيارة ونجاة ركابها في وادي منسا #الليث الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ29 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ October 29, 2023

في الوقت نفسه، حذرت أمانة العاصمة المقدسة أهالي مكة من هطول أمطار غزيرة مع جريان للسيول وهبوب رياح نشطة.وأوضح المتحدث باسم العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أنه يحذر من أجواء ممطرة تشهدها العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام، مؤكدًا أن أمانة العاصمة المقدسة رفعت جاهزيتها استعدادًا لمواجهة الحالات المطرية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.