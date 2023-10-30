مع أمطار الجوف.. شاهد جريان سيل وادي الرمة جنوب حائل

استمرارًا للحالة
المطرية على أجواء المملكة، جرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب نتيجة
غزارة الأمطار بالجوف وحائل وشمال المملكة، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 30, 2023
امطار #سكاكا #الجوف
الاثنين ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
30 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت مياه الأمطار والسيول الجارية الشعاب والأودية في منطقة حائل بالتزامن مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار.
أمطار رعدية غزيرة
وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء
من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم
والجوف.
رياح
نشطة على الرياض والحدود الشمالية في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة
برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية.
الدفاع المدني
يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
🔴 فيديو مباشر— طقس (@tqqs) October 30, 2023
سيل #وادي_الرمة قرب روض بن هادي اقصى جنوب #حائل
الاثنين ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
30 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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