مع أمطار الجوف.. شاهد جريان سيل وادي الرمة جنوب حائل

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استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، جرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب نتيجة غزارة الأمطار بالجوف وحائل وشمال المملكة، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر. اضافة اعلان





وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت مياه الأمطار والسيول الجارية الشعاب والأودية في منطقة حائل بالتزامن مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة على الرياض والحدود الشمالية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.





