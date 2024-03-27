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نداء مهم من المسند: لا تُدخلوا ملابس الشتاء في المخازن الآن وانتظروا حتى هذا الموعد

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أجواء باردة
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن استمرار الأجواء الباردة والطقس غير المستقر.

المسند: لا تُدخلوا ملابس الشتاء في المخازناضافة اعلان

وطالب على حسابه في منصة إكس، بعدم الإهمال في ارتداء ملابس الشتاء مؤكدًا أن البرج لم ينتهي بعد.

أجواء باردة حتى منتصف إبريل

وأوضح أن بعض الناس يستعجل في إدخال ملابس الشتاء في المخازن، ظنًا منه أن موجات البرد قد انتهت؛ والأفضل أن ينتظر حتى منتصف إبريل على الأقل، فقد نتفاجأ بموجة برد عابرة.

أدنى سرعة رياح يمكن أن تثير الغبار

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن أدنى سرعة رياح يمكن أن تثير الغبار عندما تبلغ سرعتها بين 16-24 كم في الساعة.
وبين أن السرعة المؤثرة تختلف حسب حجم الحبيبات الغبارية، وتفكك التربة، ونسبة رطوبتها، ونسبة الرطوبة الجوية.

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