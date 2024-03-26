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أمطار وسيول وبرد.. تقلبات جوية وطقس غير مستقر بمناطق المملكة (فيديوهات)

أمطار غزيرة
أمطار وسيول
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تستمر التقلبات الجوية والطقس غير المستقر على معظم مناطق المملكة، وذلك بتساقط كميات غزيرة من الأمطار مع جريان السيول وزخات البرد مع رياح نشطة.اضافة اعلان

استمرار هطول الأمطار على الشرقية

ففي المنطقة الشرقية، هطلت اليوم أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على مدن وقرى ومراكز وهجر محافظة الأحساء، ارتوت على إثرها الأرض.

أجواء غائمة وأمطارٍ خفيفة على منطقة جازان

كما هطلت، صباح اليوم، أمطار خفيفة على منطقة جازان شملت مدينة جازان، ومحافظات فرسان، هروب، العيدابي، العارضة، أحد المسارحة، صامطة، والطوال، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى

أمطار غزيرة على محافظات عسير

وفي عسير، تساقطت أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، في محافظات "أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والفرشة".

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

 في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف.

الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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