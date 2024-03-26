أمطار وسيول وبرد.. تقلبات جوية وطقس غير مستقر بمناطق المملكة (فيديوهات)

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تستمر التقلبات الجوية والطقس غير المستقر على معظم
مناطق المملكة، وذلك بتساقط كميات غزيرة من الأمطار مع جريان السيول وزخات البرد
مع رياح نشطة.
استمرار هطول الأمطار على الشرقيةففي المنطقة الشرقية، هطلت اليوم أمطار متفرقة خفيفة إلى
متوسطة على مدن وقرى ومراكز وهجر محافظة الأحساء، ارتوت على إثرها الأرض.
أجواء غائمة وأمطارٍ خفيفة على منطقة جازانكما هطلت، صباح اليوم، أمطار خفيفة على منطقة جازان شملت
مدينة جازان، ومحافظات فرسان، هروب، العيدابي، العارضة، أحد المسارحة، صامطة،
والطوال، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم
والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى
🔴 سيول قوية في وادي تعشر شرق محافظة الطوال بمنطقة #جازان— طقس (@tqqs) March 25, 2024
الاثنين ١٥ #رمضان ١٤٤٥هـ
25 مــارس 2024م
📸 | فوزي حمودي
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أمطار غزيرة على محافظات عسيروفي عسير، تساقطت أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية
والشعاب، في محافظات "أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والفرشة".
أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
ضباب كثيف على #الشفا غرب #الطائف_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) March 24, 2024
من ماجد السبيعي pic.twitter.com/lFii5X87eL
في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف.