بالفيديو.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على الربع الخالي جنوب شبيطة

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استمرارًا للتقلبات الجوية على المملكة، تساقطت أمطار ليلية غزيرة على جنوب شبيطة في الربع الخالي.





أمطار ليلية غزيرة في الربع الخالي





جنوب شبيطة الآن

الجمعة ٢٧ شــعــبان ١٤٤٥هـ

8 مارس 2024م

📸 | ماجد الماجد

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. pic.twitter.com/J3KdOFiJFT 📍امطار غزيرة على #الربع_الخالي جنوب شبيطة الآنالجمعة ٢٧ شــعــبان ١٤٤٥هـ8 مارس 2024م📸 | ماجد الماجد March 8, 2024

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جنوب شبيطة لأمطار غزيرة مع تقلبات جوي بالربع الخالي.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وبين أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والاجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.