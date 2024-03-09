السبت، 28 شعبان 1445 ، 09 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على الربع الخالي جنوب شبيطة

images
سحب ممطرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للتقلبات الجوية على المملكة، تساقطت أمطار ليلية غزيرة على جنوب شبيطة في الربع الخالي.

أمطار ليلية غزيرة في الربع الخالياضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جنوب شبيطة لأمطار غزيرة مع تقلبات جوي بالربع الخالي.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والاجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

"الأرصاد" يُحذر من ضباب كثيف على هذه المناطق لـ 9 صباحًا

عاجل.. "الحصيني" يكشف عن موعد انتهاء الشتاء ويُحذر من هذا الأمر

طقس الرياض.. شاهد قوة بردية الوسيطاء جنوب الافلاج

شرطة الرياض تقبض على شخصين ارتكبا فعلًا مشينًا وهربا

تعليم ينبع يحدد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

77788976 4:36 م الجمعة، 08 مارس 2024

تقلبات جوية.. شاهد قوة الأمطار والسيول في الربع الخالي

GHVBZ9pWkAEP8Qf 7:59 ص الأربعاء، 28 فبراير 2024

"الحصيني" يتوقع الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة في المملكة

GF-rCPBW8AAZ7dC 12:53 م الأحد، 11 فبراير 2024

طقس غير مستقر.. الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وتقلبات جوية

-ج-ج0 11:52 ص الأحد، 11 فبراير 2024

مشاهد جوية.. جريان سيول المري جنوب الهبكة غرب رفحاء