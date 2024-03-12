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"المسند" يكشف تأثيرات المنخفض الجوي شمال المملكة

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المنخفض الجوي شمال المملكة
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن تأثيرات المنخفض الجوي أقصى شمالي المملكة.

تأثيرات المنخفض الجوي شمال المملكةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه سنويًا يتشكل نحو 50 منخفضًا جويًا فوق البحر المتوسط، ويتحرك من الغرب إلى الشرق، وعادة يعبر أجواء الشام أو أقصى شمال المملكة.
وأضاف أن هذه الوضعية الجوية تبدأ من مطلع موسم الأمطار من شهر أكتوبر حتى شهر مايو.

المنخفض الجوي الحركي المتوسطي

وبين أن المنخفض الجوي الحركي المتوسطي، يسبب بإذن الله تعالى تحرك وهبوب الرياح من كل الاتجاهات حسب موقع مركز المنخفض من موقعك، وعندما تقترب الجبهة الباردة "الرياح الشمالية الغربية" النشطة غالبًا ما تثير العواصف الرملية في المنطقة خاصة في شهر أكتوبر، ومن مارس حتى مايو.

فوائد المنخفضات الجوية

وأشار إلى أن المنخفضات الجوية تجلب معها - بإذن الله تعالى - الأمطار لبلاد الشام وتركيا، وأحيانًا الجزيرة العربية.

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