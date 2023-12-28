نجا من الموت.. "مدني الخبر" يُنقذ شخصا من فرامة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة "مدني الخبر" تمكنت اليوم الخميس، من تحرير يد شخص علقت في فرامة.





تحرير يد شخص علقت في فرامة بالخبر اضافة اعلان



الدفاع المدني يؤكد أهمية وجود كاشف الدخان في المنشآت



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ بإدارة المنطقة الشرقية تحركت لإنقاذ يد شخص علقت في فرامة، داخل المستشفى.وأكدت أنه تم تحرير يد الشخص من الفرامة بنجاح، وأنه بصحة جيدة.في الوقت نفسه، أكدت المديرية أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، لتفادي وقوع أي حادث -لا قدر الله- وتعجيل عمليات الإخلاء.وأوضحت أن أهمية كاشف الدخان تكمن في التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، بهدف:1 - تسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق.2 - إصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم، ويعمل على تحسس الدخان والإنذار بوقوع الحريق من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت.‫