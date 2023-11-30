عاجل.. تحذير من أتربة مثارة على الرياض و3 مناطق

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من أتربة مثارة على بعض المناطق في المملكة، وهي:

- منطقة المدينة المنورة، وتشمل محافظتي "الحناكية والمهد". اضافة اعلان

- منطقة عسير، وتشمل محافظات "العرين، بيشة، تثليث، طريب".



تدنيًا في مدى الرؤية



الأتربة تستمر حتى الساعة 6 مساءً



- منطقة الرياض، وتشمل محافظات "الدوادمي، القويعية، عفيف".- منطقة الشرقية، وتشمل محافظات "الأحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، حفر الباطن".وأوضح المركز أن أهم التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم.وبيّن أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.