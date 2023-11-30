الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

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عاجل.. تحذير من أتربة مثارة على الرياض و3 مناطق

رياح متربة
أتربة مثارة على العديد من مناطق المملكة
أ أ
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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من أتربة مثارة على بعض المناطق في المملكة، وهي:
- منطقة المدينة المنورة، وتشمل محافظتي "الحناكية والمهد".اضافة اعلان
- منطقة عسير، وتشمل محافظات "العرين، بيشة، تثليث، طريب".


- منطقة الرياض، وتشمل محافظات "الدوادمي، القويعية، عفيف".
- منطقة الشرقية، وتشمل محافظات "الأحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، حفر الباطن".

تدنيًا في مدى الرؤية

وأوضح المركز أن أهم التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم.

الأتربة تستمر حتى الساعة 6 مساءً

 وبيّن أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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