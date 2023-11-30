عاجل.. تحذير من أتربة مثارة على الرياض و3 مناطق

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من أتربة
مثارة على بعض المناطق في المملكة، وهي:
- منطقة المدينة المنورة، وتشمل محافظتي "الحناكية والمهد".
- منطقة عسير، وتشمل محافظات "العرين، بيشة، تثليث، طريب".
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #الحناكية #المهد— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 29, 2023
للتفاصيل https://t.co/FAO3P1Jabw #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/JAI15bYXi9
- منطقة الرياض، وتشمل محافظات "الدوادمي، القويعية، عفيف".
- منطقة الشرقية، وتشمل محافظات "الأحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، حفر الباطن".
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #الخفجي #النعيرية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 29, 2023
للتفاصيل https://t.co/T8EAoAo6YA #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/u1QeEaJR8P