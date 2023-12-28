شاهد ماذا فعلت السيول بقرية الخيف غرب مكة؟

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، جرت اليوم السيول القوية بقرية الخيف إثر تساقط أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
جريان
سيول قرية الخيف غرب مكةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول القوية بقرية
الخيف في مكة، بعد تساقط المطر الغزير المصحوب برياح نشطة.
قرية الخيف غرب #مكه_الان س ٢.٠٠ م الاربعاء ١٥ جماداخر ١٤٤٥ #امطار_مكه #مكه_المكرمه— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 28, 2023
عضو المجموعة ناصر البقمي pic.twitter.com/mts0ntrwN0
أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.