شاهد ماذا فعلت السيول بقرية الخيف غرب مكة؟

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، جرت اليوم السيول القوية بقرية الخيف إثر تساقط أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.





جريان سيول قرية الخيف غرب مكة



أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول القوية بقرية الخيف في مكة، بعد تساقط المطر الغزير المصحوب برياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.