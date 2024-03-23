السبت، 13 رمضان 1445 ، 23 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مواقيت الصلاة 13 رمضان.. أول وآخر مدينة يؤذن فيهما لصلاتي الفجر والعشاء

989خ897خ78
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 13 من رمضان 1445 هجرية، الموافق 23 من مارس 2024.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:20 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:53، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:13 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:05
المدينة – 5:06
الرياض – 4:36

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:53
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27

○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:33
المدينة – 6:35
الرياض – 6:06

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:33
المدينة – 8:35
الرياض – 8:06

اقرأ أيضا

أول رد فعل للمملكة على هجوم مركز كروكس سيتي هول بموسكو

عاجل.. إنذار أحمر لـ2 صباحًا.. أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض والشرقية

الدفاع المدني: 4 وفيات في حريق ببريدة

تقلبات جوية.. شاهد عواصف وأمطار غزيرة وبرد على طريق "الرياض – الطائف"

ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح؟ "الفوزان" يوضح

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غه67678678ع 12:23 ص السبت، 16 مارس 2024

السبت 6 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

ق5656565656565656565656565656565656 12:15 ص السبت، 09 مارس 2024

السبت 28 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

أمطار غزيرة على عسير 3:13 ص السبت، 02 مارس 2024

عاجل.. أمطار ورياح متربة على مكة والمدينة والرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

مواقيت الصلاة 12:13 ص السبت، 02 مارس 2024

السبت 21 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة