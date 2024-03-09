السبت 28 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 28 من شعبان 1445 هجرية، الموافق 9 من مارس 2024م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:36 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء
الساعة 7:16، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:29 صباحًا،
ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:09 مساءً.
مواقيت
الصلاة في أشهر مدن المملكة○
موعد أذان الفجر
مكة – 5:18
المدينة – 5:18
الرياض – 4:50
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:32
المدينة – 12:32
الرياض – 12:04
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:29
المدينة – 6:28
الرياض – 6:00
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:59
المدينة – 7:58
الرياض – 7:30