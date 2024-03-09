السبت، 28 شعبان 1445 ، 09 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 28 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

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مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 28 من شعبان 1445 هجرية، الموافق 9 من مارس 2024م.اضافة اعلان

الدمام  أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:36 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:16، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:29 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:18
المدينة – 5:18
الرياض – 4:50
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:32
المدينة – 12:32
الرياض – 12:04
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:29
المدينة – 6:28
الرياض – 6:00
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:59
المدينة – 7:58
الرياض – 7:30

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