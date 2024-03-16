السبت 6 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 6 من رمضان 1445 هجرية، الموافق 15 من مارس 2024م.





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة



○ موعد أذان الفجر



○ موعد أذان الظهر



○ موعد أذان العصر



○ موعد أذان المغرب



○ موعد أذان العشاء



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:28 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:50، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:21 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:43 مساءً.مكة – 5:12المدينة – 5:11الرياض – 4:43مكة – 12:30المدينة – 12:30الرياض – 12:02مكة – 3:54المدينة – 3:56الرياض – 3:28مكة – 6:31المدينة – 6:32الرياض – 6:03مكة – 8:31المدينة – 8:32الرياض – 8:03