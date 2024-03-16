السبت 6 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 6 من رمضان
1445 هجرية، الموافق 15 من مارس 2024م.
الدمام
أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:28 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء
الساعة 7:50، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:21 صباحًا،
ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:43 مساءً.
مواقيت
الصلاة في أشهر مدن المملكةمكة
– 5:12
○
موعد أذان الفجر
المدينة – 5:11
الرياض – 4:43
○
موعد أذان الظهرمكة
– 12:30
المدينة – 12:30
الرياض – 12:02
○
موعد أذان العصرمكة
– 3:54
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○
موعد أذان المغربمكة
– 6:31
المدينة – 6:32
الرياض – 6:03
○
موعد أذان العشاءمكة
– 8:31
المدينة – 8:32
الرياض – 8:03