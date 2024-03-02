السبت، 21 شعبان 1445 ، 02 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 21 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 21 من شعبان 1445 هجرية، الموافق 2 من مارس 2024م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:44 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:12، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:38 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة اليوم

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:24
المدينة – 5:25
الرياض – 4:57
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:33
المدينة – 12:34
الرياض – 12:06
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:26
المدينة – 6:25
الرياض – 5:57
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:56
المدينة – 7:55
الرياض – 7:27

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