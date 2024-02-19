مواقيت الصلاة الإثنين 9 شعبان.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 9 شعبان 1445 هجرية، الموافق 19 فبراير 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 9 شعبان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:53 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:05.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:48 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:57 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 9 شعبان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:32المدينة – 5:34الرياض – 5:06○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:08○ موعد أذان العصرمكة – 3:54المدينة – 3:53الرياض – 3:24○ موعد أذان المغربمكة – 6:21المدينة – 6:19الرياض – 5:50○ موعد أذان العشاءمكة – 7:51المدينة – 7:49الرياض – 7:20