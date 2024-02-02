الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الجمعة 21 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 21 رجب 1445 هجرية، الموافق 2 فبراير 2024م.
اضافة اعلان

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 21 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:53.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:58 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:44 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 21 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:40
المدينة – 5:43
الرياض – 5:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:45
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:11
المدينة – 6:08
الرياض – 5:39
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:41
المدينة – 7:38
الرياض – 7:09


اقرأ أيضا

"عنصرية وبغض للإسلام" هدم مسجد عمره 6 قرون في الهند

عاجل.. هل يمكن الدخول للمملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية؟

أمطار ثلجية على القريات وثلوج تكسو الأرض بالبياض في تبوك

الزعاق: لن يرحل الشتاء بدون قبلات باردة.. وهذا ما توقعه بشأن طقس رمضان المبارك

توضيح من برنامج ريف بشأن الدعم في سكاكا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:24 ص الخميس، 01 فبراير 2024

مواقيت الصلاة الخميس 20 رجب.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء في أبها

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:16 ص الجمعة، 19 يناير 2024

الجمعة 7 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:10 ص الخميس، 18 يناير 2024

مواقيت الصلاة الخميس 6 رجب.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في حائل

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:59 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

الأربعاء 5 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اقرأ أيضا

مساند
12:03 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. توضيح من مساند بشأن حالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية

حرة الحرة
11:29 م الخميس، 01 فبراير 2024

هذه الغرامة في انتظارهم.. ضبط 9 مركبات و 25 شخصاً مخالفاً بمحمية حرة الحرة

مفقود مستورة
11:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

فيديو جديد لعملية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد ببحر مستورة

Capture
10:22 م الخميس، 01 فبراير 2024

ضربات نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بعسير وجازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
3:01 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. قام بتقديم اعتراض ولم يتم الرد منذ أكثر من شهر؟ حساب المواطن يعلق

الإسعاف الجوي
2:39 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الإسعاف الجوي ينقل إصابتين تعرضتا لحادثٍ في الجوف

مداهمة
2:00 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. "بيض فاسد وانتشار للحشرات".. مداهمة مفاجئة لحوش ينتج معجنات وحلويات في جدة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:49 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الجمعة 21 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

هدم مسجد
1:18 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

"عنصرية وبغض للإسلام" هدم مسجد عمره 6 قرون في الهند

قيادة - سيارة - الزكاة
1:00 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. هل يمكن الدخول للمملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية؟