مواقيت الصلاة الخميس 20 رجب.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء في أبها

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 20 رجب 1445 هجرية، الموافق 1 فبراير 2024م.

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مواقيت الصلاة ليوم الخميس 20 رجب 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:52.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:59 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:43 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 20 رجب 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:40المدينة – 5:43الرياض – 5:15○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:35الرياض – 12:07○ موعد أذان العصرمكة – 3:47المدينة – 3:45الرياض – 3:16○ موعد أذان المغربمكة – 6:11المدينة – 6:07الرياض – 5:39○ موعد أذان العشاءمكة – 7:41المدينة – 7:37الرياض – 7:09