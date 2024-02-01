الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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مواقيت الصلاة الخميس 20 رجب.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء في أبها

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 20 رجب 1445 هجرية، الموافق 1 فبراير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الخميس 20 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:52.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:59 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:43 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 20 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:40
المدينة – 5:43
الرياض – 5:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:45
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:11
المدينة – 6:07
الرياض – 5:39
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:41
المدينة – 7:37
الرياض – 7:09



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