الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في قبضة الشرطة..

مواطنان ينتحلان صفة غير صحيحة ويستولان على 200 ألف ريال بالتنسيق مع وافد خارج المملكة

ت
المتهمان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطنين لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حواث سلب بالتنسيق مع وافد يقيم خارج المملكة، وبلغت الأموال المستولى عليها (200,000) ريال.اضافة اعلان
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضبط امرأة:

ومؤخرًا، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تلقت بلاغًا عن وجود امرأة تعاني من اعتلالات نفسية في أحد الطرق العامة.
وأشارت الشرطة إلى أنها تعاملت معها في حينه، إذ تم إحالتها إلى الجهة المختصة.
وتابعت أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ضبط 5 مخالفين لارتكابهم مخالفة الصيد:

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها ألقت القبض على 13 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
وأكدت أنه تم القبض على خمسة مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد من دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية.
وأضافت أنه تم القبض على مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد من دون ترخيص بمحمية الملك عبد العزيز الملكية، ومخالف لنظام البيئة ارتكب مخالفة رعي بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أيضا، مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محافظة جدة، ومخالفًا آخر خزن حطبًا محليًا في منطقة المدينة المنورة.

اقرأ أيضا

عاجل.. "التأمينات": توضح.. تقدمتُ باستقالتي والشركة تماطل في إخراجي من التأمينات

"تعليم الرياض" يطلق المسابقة الرمضانية "يُرَتِّلهُ تَرْتِيْلًا"

"الزكاة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن فبراير 2024

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من انخفاض الحرارة وأمطار على معظم المناطق

فعلوا هذا الأمر.. القبض على مسافرين بمطار حائل الدولي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 12:32 ص الإثنين، 18 مارس 2024

الشرطة تطيح بامرأة ظهرت في فيديو بأحد شوارع الرياض وتكشف مفاجأة

ا 10:58 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

أساء لشريحة من المجتمع بعبارات خادشة.. شرطة الرياض تطيح بمقيم وتكشف جنسيته

الامن العام - القبض على مواطن - ارشيفية 5:24 م الإثنين، 26 فبراير 2024

القبض على 6 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية بمنطقة الرياض.. والكشف عن السبب

أخبار السعودية 2:23 م الأربعاء، 21 فبراير 2024

أخبار السعودية.. نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني وعقوبة حرمان الموظف من إجازة يوم التأسيس