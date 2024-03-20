مواطنان ينتحلان صفة غير صحيحة ويستولان على 200 ألف ريال بالتنسيق مع وافد خارج المملكة

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطنين لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حواث سلب بالتنسيق مع وافد يقيم خارج المملكة، وبلغت الأموال المستولى عليها (200,000) ريال.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



ضبط امرأة:



ضبط 5 مخالفين لارتكابهم مخالفة الصيد:



ومؤخرًا، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تلقت بلاغًا عن وجود امرأة تعاني من اعتلالات نفسية في أحد الطرق العامة.وأشارت الشرطة إلى أنها تعاملت معها في حينه، إذ تم إحالتها إلى الجهة المختصة.وتابعت أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.وفي وقت سابق، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها ألقت القبض على 13 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.وأكدت أنه تم القبض على خمسة مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد من دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية.وأضافت أنه تم القبض على مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد من دون ترخيص بمحمية الملك عبد العزيز الملكية، ومخالف لنظام البيئة ارتكب مخالفة رعي بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أيضا، مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محافظة جدة، ومخالفًا آخر خزن حطبًا محليًا في منطقة المدينة المنورة.