القبض على 6 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية بمنطقة الرياض.. والكشف عن السبب

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيمين من الجنسية السورية و4 مواطنين ظهروا محتوى مرئي إثر مشاجرة بينهم لخلاف على أفضلية السير.



إحالة المتهمين للنيابة العامة



ضبط 8 أشخاص في مشاجرة



🎥 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على (6) أشخاص إثر مشاجرة بينهم لخلاف على أفضلية السير pic.twitter.com/1Uk0eltEg0 February 26, 2024

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجرائات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، ألقت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، القبض على (8) أشخاص لمضايقتهم قائد مركبة وتعطيل حركة السير.وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس: "أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".وقبل ذلك، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة الرياض، أن شرطة محافظة الزلفي تمكنت من القبض على شخصين ظهرا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية.وأوضح حساب الأمن العام على منصة "إكس، أن الأشخاص ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بمكان عام، وأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهما.ومؤخرًا، ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص، ظهروا في مقطع مرئي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم في مكان عام.جاء ذلك على صفحة شرطة الرياض في "إكس"، وقالت الشرطة إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.