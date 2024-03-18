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الشرطة تطيح بامرأة ظهرت في فيديو بأحد شوارع الرياض وتكشف مفاجأة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
ارشيفية
أ أ
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أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تلقت بلاغًا عن وجود امرأة تعاني من اعتلالات نفسية في أحد الطرق العامة.

إحالتها إلى الجهة المختصة:اضافة اعلان

وأشارت الشرطة إلى أنها تعاملت معها في حينه، إذ تم إحالتها إلى الجهة المختصة.
وتابعت أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ضبط 5 مخالفين لارتكابهم مخالفة الصيد:

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها ألقت القبض على 13 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
وأكدت أنه تم القبض على خمسة مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد من دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية.
وأضافت أنه تم القبض على مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد من دون ترخيص بمحمية الملك عبد العزيز الملكية، ومخالف لنظام البيئة ارتكب مخالفة رعي بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أيضا، مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محافظة جدة، ومخالفًا آخر خزن حطبًا محليًا في منطقة المدينة المنورة.

تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

في الوقت نفسه، ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام مخالفين بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع في منطقة الجوف ومخالفين استغلا الرواسب في منطقة تبوك وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (13) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

⁦@SFES_KSA@security_gov #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/tfXLUC1Iun
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 17, 2024

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